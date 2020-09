Deutschland ist in vielen Bereichen Spitzenreiter. Etwa in seiner Innovationsfähigkeit oder beim Export. Wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht, sind wir allerdings im weltweiten Vergleich eher mittelmäßig. Das sagt Dr. Irene Moor, Koordinatorin der HBSC-Studie:

Obwohl Deutschland ein so reiches Land ist und wir uns viel leisten können, ist die Gesundheit nicht an erster Stelle bei uns.

60 Minuten Bewegung am Tag - der Studie zufolge schaffen 17 Prozent der Jungen das, und nur 10 Prozent der Mädchen Bildrechte: imago images/Cavan Images

Seit 25 Jahren zeigt die Studie "Health Behaviour in School-aged Children" - kurz HBSC - unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsbehörde WHO, wie es um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht. Für die aktuelle Veröffentlichung wurden an sieben Standorten in Deutschland mehr als 4.300 Jungen und Mädchen befragt. Das gravierendste Manko zeigen die Kinder und Jugendlichen bei der täglichen Bewegung. Nur 17 Prozent der Jungen und gerade mal zehn Prozent der Mädchen schaffen die von der WHO empfohlenen 60 Minuten Bewegung pro Tag. Also einfache Bewegung, wie Spazieren gehen. Dass sich die Mädchen noch weniger bewegen als die Jungen, sei dabei nicht ungewöhnlich, sagt Irene Moor: