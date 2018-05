Es ist ein großer Umweltkrimi, dem amerikanische Forscher gerade auf der Spur sind: Welches Land oder welche Firma bläst heimlich Flourchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in die Luft, entgegen dem geltenden internationalen Verbot? Eine Gruppe um Stephen Montzka von der National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder (Colorado, USA) hat entdeckt, dass es wahrscheinlich eine neue Quelle gibt für Trichlorfluormethan, das zu den FCKW gehört, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin "nature". Für diese Gruppe von Stoffen gilt seit 2010 ein internationales Produktionsverbot.