In Deutschland könnten in den 2040er Jahren sieben Mal so viele Menschen Opfer von Fluten werden, warnen die Wissenschaftler. Deiche müssten weiter ausgebaut, Baustandards erhöht und Siedlungen verlegt werden. "Wir waren überrascht, dass selbst in hoch entwickelten Ländern mit guter Infrastruktur der Anpassungsbedarf so groß ist", sagte Mit-Autor Anders Levermann vom PIK. Bislang gingen die Experten davon aus, dass vor allem ärmere Länder schlecht auf die zunehmenden extremen Wetterereignisse vorbereitet sind.

Die Wissenschaftler simulierten im Computer, wie sich Flüsse auf der ganzen Welt entwickeln, wenn es häufiger zu starken Regenfällen kommt. In Brandenburg etwa könnten zwischen 2035 und 2044 acht Mal so viele Menschen von Hochwasser betroffen sein. Am stärksten steigt das Risiko in Baden-Württemberg, es ist dann fünfzehn Mal so groß wie heute. In Niedersachsen steigt es um den Faktor 12.