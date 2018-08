Möglicherweise gelingt es nicht, die globale Erwärmung auf durchschnittlich zwei Grad Celsius einzudämmen, selbst wenn die im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziele erreicht werden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam um Will Steffen von der Australian National University und Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die Studie erscheint im wichtigen Fachjournal "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)".