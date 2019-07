Das Ausmaß des Artensterbens war in der Geschichte der Menschheit noch nie so groß wie heute. Laut einem Report des Weltbiodiversitätsrats IPBES (6. Mai 2019) sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts bereits 20 Prozent aller Arten unwiderruflich verschwunden. Ursachen dafür sind die veränderte Nutzung von Land und Meer und die Ausbeutung von Tieren und Pflanzen durch den Menschen. Zudem wird diese Situation durch den menschengemachten Klimawandel verschärft.

In der jetzt veröffentlichten Studie analysierten die Forscher über 10.000 wissenschaftliche Artikel. Sie bezogen sich dabei auf verschiedene Vogelarten: "Wir konnten bestätigen, dass in gemäßigten Breiten die steigenden Temperaturen mit der zeitlichen Verschiebung biologischer Ereignisse einhergehen", so Dr. Viktoriia Radchuk, Ökologin am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Das heißt: Die Vögel verändern ihr Verhalten. Beispielsweise passen sie das Timing beim Brüten an.