Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an die chinesische Millionen-Metropole Peking denken? Vielleicht ist es der Smog, der Verkehr, möglicherweise sind es Hochhäuser oder auch die Verbotene Stadt. An Grünflächen oder gar Bäume dürften wohl die wenigsten denken.

Doch das ist ein Irrtum, weiß Andreas Roloff. Der Forstbotanik-Professor der Forstwissenschaftlichen Fakultät in Tharandt (die zur Technischen Universität Dresden gehört) fliegt nämlich extra nach China auf der Suche nach Bäumen. Grund für die Suche ist der Klimawandel, erzählt er.

Speziell in China forschen wir seit zehn Jahren nach Baumarten, die unserer Einschätzung nach für Deutschland geeignet, aber hier noch nicht bekannt sind. Und da ist die nicht ganz kleine Stadt Peking besonders interessant, weil die das Klima hat, das wir hier erwarten mit plötzlichen Frühjahren, wo es gleich ganz warm – 30 Grad – wird und dann ganz ausgeprägten Hitze- und Trockenheitsperioden in den Sommermonaten folgen. Andreas Roloff, Professor für Forstbotanik

Außerdem gebe es in Peking auch harte, sehr kalte Winter. Deshalb nehmen die Forscher an, dass Bäume, die in der Millionen-Metropole Peking gut klarkommen, auch hierzulande gute Aussichten haben. In der ostchinesischen Region gibt etwa 1.000 Baumarten, von denen viele noch nicht erforscht sind, sagt Roloff. Mit seinen chinesischen Kollegen fährt er deshalb durch die Straßen Pekings und schaut, wie gesund die verschiedenen Bäume sind. Einige geeignete Arten haben sie bereits entdeckt – darunter auch ein Baum, den man schon heute vereinzelt bei uns finden kann: den Gingko.

Wir haben eine Artenliste mit 40 Baumarten veröffentlicht. Ein paar scheiden aus, weil sie sich ungezügelt ausbreiten, wenn man sie irgendwo anders hinpflanzt. Das nennen wir Invasivität. Da muss man natürlich aufpassen. Andreas Roloff, Professor für Forstbotanik

Aber warum sollte man dieses Risiko überhaupt eingehen? Weil wir die Artenvielfalt in den Städten erhöhen müssen, sagt der Forstbotanik-Professor der aus Tharandt. Denn in Städten, in denen es viele Straßen und betonierte Plätze gibt, haben viele einheimische Baumarten zukünftig keine Überlebenschance mehr.

Die Standorte an den Straßen und im versiegelten Innenstadtbereich sind viel extremer, die Temperaturen werden höher, nachts kühlt es nicht ab, es fällt teilweise weniger Niederschlag oder er kann in den Boden nicht eindringen. Man kann sehr sehen, dass die Bäume in der Stadt mehr Stress haben als außerhalb, etwa im Wald, wo sie sich gegenseitig beschatten. Andreas Roloff, Professor für Forstbotanik

Und im Wald werden unsere heimischen Arten auch weiter existieren, aber in der Stadt eben nicht. Die Dresdner Forscher haben in Jena ganz genau untersucht, welche Baumarten es in den nächsten 50 Jahren noch schaffen, in der Stadt zu überleben: Von den 40 heimischen Arten, die eigentlich hier wachsen, werden noch neun übrig bleiben. An mehr Vielfalt führt deshalb kein Weg vorbei, sagt Roloff.