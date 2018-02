Hydrothermale Carbonisierung Aus Kacke wird Kohle

Es gibt einige Dinge, die bleiben einfach für immer wie sie sind. Der tägliche Gang zur Toilette gehört da wohl unzweifelhaft dazu. Jedes Jahr landen so Millionen Tonnen von Exkrementen in den deutschen Kläranlagen. Dort wird das Abwasser gereinigt und in sogenannten Faultürmen entsteht Klärschlamm. Im Jahr 2016 waren das dem Statistischen Bundesamt zufolge rund 1,8 Millionen Tonnen.

Granulat aus getrocknetem Klärschlamm Bildrechte: IMAGO

Und die mussten entsorgt werden. Dafür haben sich in den vergangenen Jahren zwei hauptsächliche Entsorgungswege herauskristallisiert: Zum einen werden die Klärschlämme als Dünger in der Landwirtschaft genutzt - zum anderen wird ein großer Teil der getrockneten Klärschlämme in Kraftwerken verbrannt. Deutschlandweit wurden mit 1,1 Millionen Tonnen Klärschlamm-Trockenmasse im Jahr 2016 knapp zwei Drittel (65 Prozent) davon verbrannt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, hat sich der Anteil des verbrannten Klärschlamms innerhalb von zehn Jahren deutlich erhöht: 2006 waren es noch 47 Prozent des Klärschlamms. Als Dünger auf den Feldern landeten dagegen 2016 noch rund 35 Prozent des Abfallprodukts.



Doch die beiden Entsorgungswege stehen in der Kritik: Auf den Feldern etwa sind die Schadstoffe, die im getrockneten Klärschlamm noch enthalten sein können, ein Risiko für Böden und Grundwasser, auch wenn der Schadstoffgehalt dem Bundesumweltministerium zufolge in kommunalen Klärschlämmen in den letzten Jahren zum Teil bereits um mehr als 90 Prozent zurückgegangen ist. Bei der Verbrennung dagegen geht unter anderem der wertvolle Phosphor verloren. Doch gerade der wird in absehbarer Zeit knapp und sollte deshalb bestenfalls recycelt werden. Außerdem muss der Klärschlamm mit viel Energieaufwand getrocknet werden, bevor wer verbrannt werden kann. Egal wie er also entsorgt wird, ist es in jedem Fall sehr teuer.