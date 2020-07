Doch auch andere Himmelserscheinungen sind in dieser Nacht am Himmel zu beobachten: Im Südosten werden die beiden äußeren Planeten Jupiter und Saturn eng mit Pluto zusammen stehen. Um 22.41 Uhr wird die Internationale Raumstation ISS an ihnen vorbeisausen. Doch die Raumstation ist schnell und wird nur kurz zu sehen sein. Da sie in dieser Nacht aber fünfmal über den Himmel huscht, hat man noch öfters die Gelegenheit sie zu erblicken. In unserem interaktiven 360-Grad-Video können Sie den Verlauf des Kometen, der Planeten, des Mondes und der ISS genau verfolgen und sich selbst durch die Nacht navigieren: