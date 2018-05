Größter Lärmfaktor ist der Studie zufolge der Fluglärm, insbesondere vom Flughafen Frankfurt/Main. Trotz des Nachtflugverbotes (23 bis 05 Uhr), das dort seit 2011 gilt, wurde der Fluglärm als Hauptproblem angesehen. "Interessanterweise gab es einen signifikanten Anstieg der Fluglärmbelästigung nach Einführung des Nachtflugverbots und das sowohl am Tag als auch beim Nachtschlaf“, so Prof. Dr. Thomas Münzel, Direktor der Kardiologie I im Zentrum für Kardiologie und Senior-Autor der Studie in einer Mitteilung der Uni Mainz. Dies könne unter Umständen daran liegen, so Münzel, “dass trotz des Nachtflugverbotes insgesamt die Zahl der Flugbewegungen nicht abgenommen hat und man die Flugbewegungen mehr in den Randstunden von 22 bis 23 Uhr und 5 bis 6 Uhr konzentriert hat.“