Es gibt einen Sea-Survival-Kurs, also Überleben auf See, den man machen muss. Dann gibt's einen Schießkurs, den man bewältigen muss, weil Eisbären eine Gefahr darstellen. Dann gibt es noch ne Einkleidung beim Alfred-Wegener-Institut, die spezielle Kleidung für die Polargegend stellen.

Die Arktis ist ja eine Art Hotspot der Klimaforschung. Das liegt einfach daran, dass in der Arktis die Klimaerwärmungen, die wir alle spüren, am stärksten sichtbar sind. Die Frage ist, ob der Ruß dazu beiträgt oder nicht. Macht der Ruß einen merklichen Effekt oder nicht?

Eines der Polar-Forschungsflugzeuge des Alfred-Wegener-Instituts Bildrechte: IMAGO

Die Rußpartikel stammen von Waldbränden oder aus Schornsteinen von Schiffen. Eine Annahme der Wissenschaftler lautet: Dunkle Rußteilchen sorgen dafür, dass der arktische Schnee weniger Sonnenlicht zurückstrahlt. "Wenn weniger reflektiert wird, wird mehr absorbiert, also verschluckt", sagt Meteorologie-Professor Wendisch. "Das heißt: Die Rußschichten erwärmen den Schnee oder das Eis und damit wird das Abschmelzen verstärkt."



Doch ganz so einfach ist es nicht: In höheren Luftschichten können Rußpartikel auch eine gegenteilige Wirkung haben. Sie kühlen dann darunterliegende Luftschichten. Um zu verstehen, welcher Effekt überwiegt, sammeln die Wissenschaftler jede Menge Daten. Am Boden, mit einem Fesselballon und mit Hilfe des Forschungsflugzeugs Polar 5.