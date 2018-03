Das Nördliche Breitmaulnashorn lebte früher in Zentral- und Ostafrika. Dort zogen einst hunderttausende der bis zu vier Meter langen, fast zwei Meter hohen und bis zu 3,5 Tonnen schweren Tiere durch die Savannen. 1960 gab es nach Angaben der Naturschutzunion IUCN noch 2.360 Nördliche Breitmaulnashörner in freier Wildbahn. Doch jahrzehntelange Bürgerkriege im Sudan, im Tschad, in Kongo und Uganda haben Wilderern ein freies Schussfeld bereitet. Dort wurden die Nashörner seither vor allem wegen ihrer Hörner gnadenlos gejagt, die in pulverisierter Form in asiatischen Ländern als Medizin und Potenzmittel gehandelt werden.

Im Jahr 2005 galt der Bestand in freier Wildbahn als extrem geschrumpft: Nördliches Breitmaulnashorn im Ziwa Rhino Sanctuary in Uganda. Bildrechte: IMAGO

Insgesamt gibt es zwei Unterarten von Breitmaulnashörnern in Afrika: Das nun fast ausgestorbene Nördliche Breitmaulnashorn im Osten und in der Mitte des Kontinents sowie das Südliche Breitmaulnashorn im südlichen Afrika. Forschern zufolge haben sich die Populationen schon vor ein bis zwei Millionen Jahren genetisch isoliert voneinander entwickelt. Äußerlich sind die Unterschiede aber gering. Das Südliche Breitmaulnashorn hat etwa einen längeren Körper, kürzere Beine und eine längere Zahnreihe.



Das Südliche Breitmaulnashorn galt Ende des 19. Jahrhunderts als so gut wie ausgestorben. Allerdings konnten sich seine Restbestände dank intensiven Schutzes wieder erholen. 2015 zählte die Weltnaturschutzunion IUCN gut 20.000 Südliche Breitmaulnashörner, die meisten davon in Südafrika. Aber auch in Namibia, Kenia, Simbabwe oder Botswana streifen wieder tausende dieser Tiere durch die Savannen. Zumindest für diese Unterart gibt es also noch Hoffnung.