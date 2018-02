Ein abschätziger Begriff für die ehemalige DDR lautet Dunkeldeutschland. Was eigentlich beleidigend gemeint ist, daran entdecken Forscher nun in gewisser Weise die positive Seite. Während das Problem der sogenannten Lichtverschmutzung in Deutschland immer schlimmer wird, gibt es im Osten einen kleinen Lichtblick: Thüringen wird dunkler, als einziges Bundesland.

Prozentuale Zunahme der Lichtverschmutzung in Deutschland, links: in Bezug auf die Fläche, rechts: in Bezug auf die Intensität des Lichts. Bildrechte: Kyba, Küster / Deutsches Geo-Forschungs-Zentrum GFZ Wie die Potsdamer Forscher Christopher Kyba, Theres Küster und Helga Kuechly vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in der Fachzeitschrift "International Journal of Sustainable Lighting" berichten, sind zwischen 2012 und 2017 in vielen Gegenden Deutschlands die beleuchteten Flächen in den Nächten größer geworden. Auch die Intensität des Lichts, seine Strahlkraft, hat zugenommen. Laut einer Karte, die die Wissenschaftler mit ihren Daten angefertigt haben, sind vor allem Bayern und Baden-Württemberg stark betroffen. Dort hat die Lichtverschmutzung zwischen 2013 und 2017 um drei bis vier Prozent pro Jahr zugenommen.



Nur im Osten Deutschlands sind die Flächen annähernd gleich groß geblieben, in Thüringen wurden sie sogar etwas kleiner. Auch hat die Lichtintensität im waldreichen Freistaat etwas abgenommen. Warum das so ist, wissen die Forscher aber noch nicht.