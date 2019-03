Luftverschmutzung durch Schadstoffe fordert laut einer Studie von Mainzer Wissenschaftlern weltweit mehr Todesopfer als das Rauchen. Wie das Expertenteam um den Atmosphärenforscher und Direktor am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie Jos Lelieveld und den Kardiologen Thomas Münzel von der Universitätsmedizin Mainz im European Heart Journal berichtet, verursacht vor allem mit Feinstaub belastete Atemluft pro Jahr weltweit 8,8 Millionen Sterbefälle. Das seien deutlich mehr als in früheren Untersuchungen. Noch bis vor Kurzem gingen die Forscher von weltweit 4,5 Millionen Todesfällen durch Luftverschmutzung pro Jahr aus.

Indische Schulkinder demonstrieren mit Sauerstoffmasken für saubere Atemluft. Bildrechte: dpa

Allein in Europa sterben der Studie zufolge jährlich 800.000 Menschen an verschmutzter Atemluft. Luftverschmutzung verkürzt demnach das Leben der Europäer um durchschnittlich zwei Jahre.



Nach Angaben der Mainzer Wissenschaftler gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO die Zahl der auf das Rauchen zurückgehenden weltweiten Todesfälle – inklusive Passivraucher - mit 7,2 Millionen Menschen pro Jahr an. Das wären immerhin 1,6 Millionen weniger Sterbefälle als jene 8,8 Millionen, die auf verschmutzte Atemluft zurückzuführen sind. Allerdings, so die Forscher, könne sich ein Mensch immerhin entscheiden, ob er Rauchen will oder nicht. Der Luftverschmutzung könne er sich aber nicht entziehen.