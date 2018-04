Wer sich etwas wünschen möchte, sollte in der Nacht zum Sonntag die Augen offen und den Nachthimmel im Blick behalten. Der Sternschnuppenstrom der Lyriden ist dann besonders gut zu sehen. Die kleinen Himmelskörper, die in die Erdatmosphäre eintreten und dort mit einem Schweif verglühen, scheinen dem Sternbild Lyra zu entspringen. Dessen Hauptstern Wega gehört zu den hellsten Punkten des Nachthimmels.

Der Stern Wega am Nachthimmel. Bildrechte: IMAGO

Eigentlich gelten die Lyriden als schwacher Strom, aber einzelne kleine Meteore können besonders hell aufleuchten. Höhepunkt ist die Nacht zum Montag, in der allerdings laut aktueller Vorhersage die Wetterbedingungen in Deutschland oft schlechter sind. Der Himmel ist dann wahrscheinlich bedeckt, für den Norden wird Regen erwartet. Sternschnuppen sind aber auch vorher schon zu sehen. Der Strom der Lyriden zieht immer zwischen dem 14. und 30. April an der Erde vorbei.



(ens/dpa)