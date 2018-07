Eine Meerwalnuss im Schwarzen Meer. In der Ostsee sind die Tiere ursprünglich nicht heimisch. Bildrechte: IMAGO

Normalerweise treten die Tierchen Ende August, Anfang September in großen Zahlen auf. In diesem Jahr sind sie aber schon früher da. "Wir hatten die ersten Exemplare gestern gesehen, so drei, vier Zentimeter groß", so die Kieler Meeresbiologin. Grund könnte das warme Wetter sein oder die Tatsache, dass sich die Meerwalnüsse hier von Jahr zu Jahr wohler fühlen. Genau weiß Jamileh Javidpoor das noch nicht. Die Forscher fürchten nun, dass im Hochsommer nicht genügend Futter für alle da ist. Denn die kleine Meerwalnuss frisst extrem viel. "Sie können auch ständig fressen. Das bedeutet, eine große Qualle kann hunderte Krebschen aufnehmen. Wenn der Magen voll wird, spucken sie alles raus und nehmen nochmal was."



In ihrem Heimatgewässer, dem Atlantik, hat die Meerwalnuss natürliche Feinde. Sie tritt dort auch nicht so häufig auf. In der Ostsee ist das anders. Einzig von der Feuerqualle wird sie dort gefressen, vielleicht auch von ein paar Fischen. Meeresbiologin Javidpoor ist sich da noch nicht sicher. Den Mageninhalt von Fischen zu untersuchen, habe wenig gebracht, sagt sie, weil da nur Glibber drin sei und der löse sich schnell auf.