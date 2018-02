Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig muss in dieser Woche entscheiden, ob Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Deutschland rechtmäßig sind oder nicht. Für die Richter geht es dabei um Recht und Gesetz. Für die Menschen in den betroffenen Städten könnte es dagegen um Leben und Tod gehen. Die Europäische Umweltbehörde hat für einen Bericht 2016 errechnet, dass jedes Jahr in den EU-Ländern über 400.000 Menschen durch Luftverschmutzung sterben, darunter 75.000 aufgrund von Stickoxiden – verursacht im Wesentlichen durch Kraftwerke und Dieselmotoren.