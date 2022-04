Lithium-Exploration in der Serra de Argemela in Portugal.

Lithium-Exploration in der Serra de Argemela in Portugal. Bildrechte: MAGO / GlobalImagens

Zwar könnten neue europäische Minen zwischen fünf und 55 Prozent des EU-Bedarfs an diversen Metallen für 2030 decken. Jedoch hätten diese aufgrund hoher Umweltstandards, Widerstands in der Bevölkerung oder langwieriger Genehmigungsverfahren eine ungewisse Zukunft. Das gleiche gelte für die notwendige Eröffnung neuer europäischer Metall-Raffinerien. Hier mache die Energiekrise Neuinvestitionen schwierig. So hätten die explodierenden Strompreise bereits zur Schließung von fast der Hälfte der EU-Raffinerien für Aluminium und Zink geführt, während die Produktion in anderen Teilen der Welt gestiegen sei.