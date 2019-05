Wie oft schlagen eigentlich Meteoriten auf der Erde auf? Und tun sie das heute häufiger als früher oder gab es Zeiten, in denen viel weniger oder mehr Gesteinsbrocken aus dem All auf der Erde landeten als heute? Das wollten Forscher der französischen Universität in Marseille erforschen, machten dabei aber einen verblüffenden Neben-Fund: Nirgends gibt es mehr Meteoriten-Trümmer als in der Atacama-Wüste von Chile. Und einige davon sind älter als alle anderen Trümmer, die man jemals zuvor gefunden hat: Einzelne stammen aus Einschlägen von vor mehr als Millionen Jahren.