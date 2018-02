Ob Plasteabfälle in den Meeren oder Mikroplastik, das z.B. über Fische oder Mineralien in den Nahrungskreislauf gerät: Wie unsere Plasteabfälle im Meer wirken, wird in zahlreichen Studien untersucht. Auch unsere Binnengewässer sind im Fokus der Forscher. Aber was ist mit dem Land? Die Gefahr von Mikroplastik auf dem Trockenen wird unterschätzt, sagen Forscher des Leibniz-Institutes für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin.

Zwar gibt es bislang wenig Forschung auf diesem Gebiet, doch die vorliegenden Ergebnisse sind alarmierend: Kleinste Plastikteilchen sind praktisch überall auf der Welt vorhanden und können verschiedenste Beeinträchtigungen auslösen. Die bisher beobachteten Effekte von Plastikpartikeln in Mikro- und Nanogröße auf terrestrische Ökosysteme weltweit lassen darauf schließen, dass auch diese stark gefährdet sind. Anderson Abel de Souza Machado, IGB

Polyacryl: Kunststofffasern, die die Forscher im Erdreich gefunden haben. Bildrechte: Anderson Abel de Souza Machado/IGB Machodo und seine Kollegen haben die wenigen verfügbaren Einzelstudien zum Thema ausgewertet. Und die Ergebnisse sind alarmierend, wie sie in ihrer Studie in "Global Change Biology“ schreiben.



Mehr als 300 Millionen Tonnen Plastik werden weltweit jedes Jahr produziert. Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass davon bis zu zwölf Millionen Tonnen im Meer landen. Schätzungsweise ein Drittel allen Plastikmülls, so die IGB-Forscher, findet seinen Weg in Böden oder Binnengewässer - vieles davon als Mikroplastik (kleiner als fünf Millimeter) oder sogar als Nanopartikel (weniger als 0,1 Mikrometer). Die Verschmutzung durch Mikroplastik liegt an Land im Vergleich zu den Meeren je nach Umgebung beim vier- bis 23-fachen. Als Beispiel nennen die Wissenschaftler Kleiderfasern. Sie gelangen über das Abwasser in den Klärschlamm und so tonnenweise auf die Felder.

Bedrohung für unsere Ökosysteme

Nach diesen ersten Erkenntnissen fordern die Forscher dringend belastbare Untersuchungen über die Folgen von Mikroplastik an Land. Denn die können dramatisch sein, da sie unsere Ökosysteme dauerhaft negativ beeinflussen könnten. So können gefährliche Mikroorganismen auf der Oberfläche der kleinen Plastepartikel mitreisen und sich so ausbreiten – Wissenschaftler vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde haben das bereits im Meer nachgewiesen. Und wenn Plastikpartikel zerfallen, dann gewinnen sie neue chemische und physikalische Eigenschaften, so die Studie. Dadurch wächst die Gefahr, dass sie toxisch wirken. Besonders problematisch sind chemische Effekte bei der Zersetzung, stellte das IGB-Autorenteam fest.