Für eine Studie sammelte Dr. Manfred Türke über Monate spanische Wegschnecken im Leipziger Auwald und untersuchtet deren Kot. Darin fanden er 36 verschiedene Arten von Hornmilben. Und weil die Schnecken natürlich nicht an ein und der selben Stelle verharren, während sie verdauen, werden die Milben am Ende an neuen Orten wieder ausgeschieden.