Schon der Dezember war zu warm. Die Temperaturen lagen etwa 2 Grad über dem, was sonst zum Jahresende hin üblich ist. Im Januar war es in Mitteldeutschland sogar durchschnittlich 3 bis 4,5 Grad zu warm, sagt Josephine Bechler vom MDR-Wetterstudio.

War also vom Winter bislang nichts zu spüren, kommt nun das dicke Ende: Laut dem amerikanischen Wettermodell GFS (Global Forecast System) entwickelt sich ein großes Hochdruckgebiet, das von Skandinavien bis Russland reicht. Es pumpt warme Luft aus Europa in die Polarregion und zieht als Ausgleich eisige Polarluft nach Deutschland. Erfahrungsgemäß ist so eine Druckkonstellation recht stabil", sagt Bechler, "wie weit in den März hinein sie hält ist aber noch ungewiss".