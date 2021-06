Wird Mitteleuropa eine Tornadoregion, oder ist das, was wir im Südosten Tschechien gesehen haben, nur eine Ausnahme? "Weder noch", sagt Andreas Friedrich, Tornado-Experte beim Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit MDR WISSEN. "Man muss es anders sagen: Tornados gab es in Mitteleuropa schon immer, nur tauchen sie hier nicht so oft auf wie in den USA." Dort gebe es solche Ereignisse etwa zehnmal häufiger pro Jahr. Tornados können also durchaus in Mitteleuropa auftreten, auch in Deutschland. Experte Friedrich erinnert an 1968, als ein Tornado der Kategorie F4 aus den Vogesen kommend schließlich durch Pforzheim in Baden-Württemberg und einen Nachbarort raste: zwei Menschen starben, 200 wurden verletzt, 1.750 Häuser zerstört, im Dorf Neubärental, wo sich der Tornado auflöste, gingen 70 von 115 Häusern kaputt.