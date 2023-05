Aber das meine ich gar nicht. Erinnern Sie sich noch an den 20. April 2023 und diese tolle Sonnenfinsternis? Vermutlich nicht, außer Sie waren in Übersee. Denn hier in Mitteldeutschland und ganz Europa konnte man davon nichts mitbekommen. Das astronomische Großereignis und wir hatten nichts davon. Gut, das passiert. Sonnenfinsternisse kommen so ein- bis zweimal im Jahr vor. Am 14. Oktober 2023 erwartet uns die nächste Sonnenfinsternis, statt einer totalen wird es eine ringförmige Finsternis. Aber Sie erraten es bestimmt schon: Auch davon bekommen wir in Europa nicht wirklich was mit.