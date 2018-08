Demnach fanden sich in den Mägen der Tiere alle möglichen Plastikfragmente zum Teil in erschreckend hoher Konzentration. Sehr hohe Mikroplastikkonzentrationen zeigten sich den Studienautoren zufolge rund um die Osterinsel und in bis zu 2.000 Kilometer Entfernung vor der chilenischen Küste. Besonders betroffen seien Schildkröten aufgrund ihres "Lebenswandels" in wechselnden Habitaten. Nicht nur, dass man in deren Inneren neben Plastikpartikeln auch komplette Plastiktüten entdeckte - umgekehrt fanden sich am Strand der Osterinsel auch Plastiktüten mit Beißspuren, die auf Schildkröten zurückzuführen sind.

Ein Galapagaos-Hai, mit einem Verschlussring um den Körper Bildrechte: Naiti Morales