Nabu-Geschäftsführer Miller rät Gartenbesitzern angesichts des Insektensterbens, ihre Gärten naturnah mit heimischen Büschen und Bäumen zu bepflanzen. So können private Grünanlagen zu Mini-Naturschutzgebieten werden, auch durch verwilderte Flächen, in deren Schutz Insekten gedeihen und selber Nahrung finden. Gärten lassen sich tatsächlich leicht in vogel- und insektenfreundliche Oasen verwandeln, indem man zum Beispiel Wasserstellen anbietet - mittels einfacher Tonuntertöpfe, die man regelmäßig säubert; auch Sandbadeplätze an übersichtlichen Stellen helfen gefiederten Gästen. Einheimische Wildsträucher bieten vielen Insekten in allen Entwicklungsstadien mehr Nahrung als ihre exotischen Verwandten, die meist nur eine einzelne Insektenart nähren. Besonders kleine "wilde" Ecken mit Brennesseln, die nicht regelmäßig vom Rasenroboter beackert werden, bieten Insekten Schutz und Nahrung - wodurch sich auch wieder mehr Vögel in den Gärten einfinden.