Zwar befindet sich C/2022 E3 in der Nacht zum 16. Februar 2023 in der Nähe vom Stern Aldebaran aus dem Sternbild Stier – jedoch beträgt seine Helligkeit dann 7,0 mag und wird damit genau so schwer zu erkennen sein wie der Zwergplanet Ceres und der Gasplanet Neptun. Bei guten Sichtbedingungen kann ein Fernglas ausreichen, ein Teleskop wäre jedoch ab nun viel besser als Beobachtungshilfe geeignet.

Auch in Mitteldeutschland schauen Sternenfreunde auf den Kometen. Der Astroklub Radebeul zum Beispiel lädt jeden Freitag zur Beobachtung ein. Hier finden Sie alle Infos.

In der Sternwarte Nordsachsen in Delitzsch ist am 3. Februar wieder Himmelsbeobachtung.

Die Sternwarte Sonneberg, die außerdem ein Astronomiemuseum beherbergt, hat am 11. Februar wieder einen öffentlichen Beobachtungsabend. Hier der Link.

Falls Sie in Halle oder Umgebung wohnen, dann freut sich der Verein Astronomische Station Johannes Kepler Kanena e.V. auf ihren Besuch. Dort gibt es am 1. Februar wieder die Möglichkeit, einen Blick auf den Sternenhimmel im Februar zu werfen.

