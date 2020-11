Bildrechte: University of South Florida

Ob es nun touristisch erschlossene Höhlen sind, wie die Barbarossahöhle am Kyffhäuser oder die Saalfelder Feengrotten in Thüringen: Höhlen faszinieren Menschen. Man denke nur an die spektakuläre Rettung einer Kinder-Fußballmannschaft in Thailand, die 2019 tagelang Kilometer tief in einer Höhle wegen plötzlicher Regenfälle eingeschlossen waren. Oder wer kann die Rettung aus der Riesending-Schachthöhle vergessen? 2014 war hier der Höhlenforscher Johann Westhauser tagelang eingesperrt, bewusstlos nach einem Steinschlag. Seither ist der Zugang zur tiefsten und längsten bekannten Höhle Deutschlands mit einem Gitter versperrt.

Weder Jagen noch Sammeln ist hier erlaubt. Bildrechte: imago/Danita Delimont Aber nicht nur solch spektakuläre Schlagzeilen belegen, wie Menschen zu allen Zeiten Höhlen erforschten. Bis heute bringen uns Höhlen faszinierende Erkenntnisse, wie die 64.000 Jahre alte Kunst der Neandertaler, die Leipziger Forscher in Spanien entdeckten, oder die neuen Funde in New Mexiko im Nationalpark Malpais, die uns einen Blick auf das Leben der Menschen am Ende der letzten Eiszeit gewähren.

Zwei Forscher beim Einstieg in einen Lavatunnel Bildrechte: University of South Florida Ein Geowissenschafts-Team der University of South Florida hat im Nationalpark Malpais einen Lavatunnel erkundet. Eigentlich, um Proben aus dem Lavatunnel zu holen, weil sie das Paläoklima anhand von Eisablagerungen untersuchen wollten. Dabei entdeckten sie etwas ganz anderes: Vor 10.000 Jahren waren Menschen tief in diesen Lavatunnel gestiegen, um mit kleinen Feuern Eis zu schmelzen. Das Schmelzwasser nutzten sie als Trinkwasser. Das jedenfalls schließen die Geowissenschaftler aus dem Fund von Holzkohle- und Ascheablagerungen und einer Keramikscherbe, die sie in einem Eiskern entdeckten, den sie aus dem Tunnel holten.

Das Forschungsteam um den Paläoklimatologen Professor Bogdan Onac deutet den Fund nun als eindeutigen Hinweis auf fünf Dürre-Episoden außerhalb der Höhle, die sich über einen Zeitraum von etwa 800 Jahren erstreckten. Die Forscher schließen aber noch etwas anderes aus ihrem Fund:

Eisfunde im Lavatunnel Bildrechte: University of South Florida Diese Entdeckung beleuchtet eine der vielen Mensch-Umwelt-Interaktionen zu einer Zeit, als der Klimawandel die Menschen dazu zwang, Wasserressourcen an unerwarteten Orten zu finden. Bogdan Onac, Paläontologe

Schmelzwasser gibt Geheimnisse frei - zerstört sie aber auch

Archäologische Stätte neben der Höhle, in der die Pueblo-Ahnen vermutlich bearbeitete Steine bei der Jagd oder für zeremonielle Zwecke verwendet haben. Bildrechte: University of South Florida Bogdan Onac erforscht weltweit Höhlen, in denen Eis und andere geologische Formationen Hinweise auf frühere Meeresspiegel- und Klimaveränderungen konserviert haben. Dass es jetzt überhaupt zu diesem Forschungsfund im Malpais-Park kam, ist für den Forscher aus wissenschaftlicher Sicht ein zweischneidiges Schwert: