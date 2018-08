Denkste! Von wegen, alle Wespen nerven!

Allerdings ist das natürliche Nahrungsangebot der Wespen derzeit recht ausgedünnt. Blattläusen zum Beispiel bekommen Hitze und Trockenheit schlecht, sodass die Wespen woanders auf Suche nach süßen Säften gehen - und dann die Eiswaffel umschwärmen oder auf dem Kuchenteller landen. An Grillfleisch laben sie sich derzeit gerne, weil ihre Larven in den Nestern proteinreiche Nahrung brauchen.

Wer clever ist, lenkt die Wespen einfach an eine eigene "Tafel" um - zum Beispiel an einen Teller mit aufgeschnittenen Weintrauben oder Mirabellen. Wird so ein Wespen-Futterteller regelmäßig in der Nähe der Kaffeetafel platziert, merken sich die Wespen die Futterquelle und bleiben weg von Kuchen, Eis und Grillfleisch.