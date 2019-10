In diesem Bild stecken neun Jahre Beobachtung des Universums. Es zeigt die Temperaturschwankungen (dargestellt als Farbunterschiede) im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Sie sind die Keime der Galaxien, 400.000 Jahre nach dem Urknall.

In diesem Bild stecken neun Jahre Beobachtung des Universums. Es zeigt die Temperaturschwankungen (dargestellt als Farbunterschiede) im kosmischen Mikrowellenhintergrund. Sie sind die Keime der Galaxien, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Bildrechte: Nasa/JPL-Caltech

Kann man das Universum mit einer Tasse Kaffee vergleichen? Beim Nobelpreiskomitee geht das. Professor Ulf Danielsson, Astrophysiker an der Universität Uppsala, nutzte den Vergleich, um uns ein Bild des Universums zu zeigen, wie wir es heute dank der Forschungen von James Peebles kennen.

Wenn Sie das nachmachen wollen, brauchen Sie Kaffee, Milch und Zucker. Zuerst einen großen Schluck Kaffee in die Tasse. Das ist die Dunkle Energie – sie macht 69 Prozent des Universums aus. Dann die Milch dazu – die dunkle Materie (26 Prozent). Und ein bisschen Zucker. Das (fünf Prozent) ist all die Materie der Sterne, Planeten und Lebewesen - inklusive uns Menschen.

Kaffee, Milch und Zucker. So erklärt Prof. Ulf Danielsson unser Universum. Bildrechte: Nobel Prize

Und das wissen wir Dank James Peeble. Der kanadische Kosmologe, der fast sein ganzes Leben in den USA an der Princeton University lehrte, hat die kosmische Hintergrundstrahlung Anfang der 1960er-Jahre vorhergesagt. 1996 wurde sie entdeckt, ein Echo des Urknalls und für Peebles eines seiner Hauptforschungsfelder. In den folgenden zwanzig Jahren entwickelte er neue Theorien über die kosmische Strahlung. Erst mit ihnen war es möglich, die dunklen Seiten des Alls zu entdecken: Dunkle Energie und Dunkle Materie. Und damit das Universum wirklich zu vermessen.