Um Klimaneutralität zu erreichen, müssten in der gesamten EU mehr als 90.000 Häuser pro Woche renoviert werden. Gefordert wird in dem Bericht weiter, die Energieversorgung bis 2030 auf erneuerbare Energien umzustellen. Auf synthetische Brennstoffe wie künstliches Methan und auch auf Wasserstoff müsse weitgehend verzichtet, Baustoff-Recycling und klimaneutral hergestellte Baustoffe benutzt werden. Es brauche einen Ausbau und die Modernisierung der Bauindustrie, um mit Kreislaufmodellen zu arbeiten. Das bringe drei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze, inklusive hochqualifizierter Arbeitsplätze, um neue und renovierte Gebäude mit nahezu null Treibhausgas-Emissionen zu liefern. Auch Sonnenlicht-Nutzung und automatische Lüftungen könnten helfen, den Energiebedarf zu senken, sagen die Forscher darin unter anderem. Wie wird das Papier in der Fachwelt aufgenommen?

Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Leiterin der Abteilung "Energie, Verkehr und Umwelt" am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin. Zur Umsetzung des Berichts empfiehlt sie: "Um die Wärmewende in Deutschland zu erreichen, sollte das Null-Emissions-Gebäude verpflichtend und die energetische Gebäudesanierung samt Solaranlagen für Dächer finanziell stark gefördert werden. Ökostrom für Wärmepumpen sollte von Abgaben und Umlagen befreit werden."

Bildrechte: IMAGO / Xinhua

Dr. Martin Pehnt, wissenschaftlicher Geschäftsführer und Fachbereichsleiter Energie am Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg bemängelt dagegen an dem Bericht, dass Hinweise für die Umsetzbarkeit sämtlicher Forderungen fehlen. Die Forderungen wertet er als "lapidar". Wie ließe sich das anhaltende Wachstum der Pro-Kopf-Wohnfläche verlangsamen? Wie ließe sich diese Wärmewende sozial verträglich umsetzen bei Mietern mit niedrigen Einkommen? Woher sollen all die Fachkräfte kommen? In der Praxis werde derzeit bei Fassadenreparaturen an Wohngebäuden nur bei jedem dritten Gebäude Dämmungen angebracht, bei Nicht- Wohngebäuden sogar nur an jedem fünften.