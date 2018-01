Tierschützer werden sich vermutlich die Haare raufen, für die Wissenschaftler sind die Experimente mit dem Schwertwalweibchen Wikie im französischen Aquarium “Marineland“ (Antibes) eine kleine Sensation. Schwertwale sind offenbar in der Lage, Laute nachzuahmen – sowohl von Menschen als auch von Artgenossen. Das berichtet ein internationales Forscherteam in den “Proceedings B“ der britischen Royal Society. Für die Wissenschaftler ist damit experimentell bestätigt, dass in freier Wildbahn lebende Wale in ihren Herden oder Familiengruppen spezielle Dialekte voneinander lernen.