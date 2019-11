Nussnugatcreme ohne Palmöl. Bildrechte: imago/photothek

Dafür musste viel Urwald weichen, und seine Bewohner gleich mit - zuletzt waren etwa die verheerenden Brände 2015 in Indonesien ein großes Thema in diesem Zusammenhang. Dazu sollen Kinder zu Fronarbeit auf den Plantagen gezwungen worden sein, bei erwachsenen Arbeitern soll es zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein.



Forderungen nach einem Verzicht auf Palmöl wurden laut, der Lebensmittelhersteller Nudossi aus Radebeul bei Dresden etwa bietet seit 2018 auch eine Nussnougatcreme ohne Palmöl an - mit zweifelhaftem Erfolg.