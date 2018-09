Polychlorierte Biphenyle (PCB) waren bis in die 1980er Jahre hinein beliebte Chemikalien in der Industrie. Weil sie chemisch stabil sind und nicht brennbar wurden sie als Weichmacher verwendet in Lacken, in Dichtungen, Isolierungen und Kunststoffen. Elektrobetriebe nutzten PCB beim Bau von Transformatoren und elektrischen Kondensatoren, auch als Schmiermittel waren die Stoffe beliebt. Jetzt gefährdet PCB die Hälfte aller Orca-Bestände weltweit.