Wie jedes Jahr im Sommer saust der Meteorschauer der Perseiden über den Nachthimmel hinweg. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Für uns heißt das: bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde – wenn alles passt. Das Wetter spielt schon mal mit. Die MDR Wetterkollegen melden : Am Donnerstag und Freitag heiter, trocken und teils hochsommerlich heiß. Am Wochenende weiterhin warm und länger heiter.

Sich bereits heute am Abend vor die Tür zu bewegen, lohnt sich auch, weil der Mond nur eine schmale Sichel ist, erst vor zwei Tagen war Neumond. In den nächsten Nächten wird er zwar ein wenig mehr an Fülle hinzugewinnen – und damit an Leuchtkraft –, bis zur Vollmondphase ist allerdings noch etwas Zeit, das wird am 22. August der Fall sein. Außerdem geht der Mond in den kommenden bereits vor Mitternacht unter. Nachtschwärmer haben also von Mondlicht ungetrübte Sicht.