Wenn Sie das nächste Mal in einen Pferdestall gehen, machen Sie nicht ein so langes Gesicht! Die Tiere merken sich Ihren Gesichtsausdruck und reagieren beim nächsten Besuch entsprechend. Ganz haben Sie die Sache aber nicht in der Hand: Zeigt jemand anderes den Pferden ein Foto, auf dem Sie ganz wütend gucken, dann merken sich die Tiere das auch.