Auf den Fotos sah es nach einem romantischen Schauspiel aus, doch der Anlass war bitter ernst: Vergangenes Jahr brachte eine überraschende Kältewelle im April Deutschlands Obstbauern in große Not. Apfelbäume, Kirschen und Wein hatten ihre Blüten bereits ausgetrieben, der Nachtfrost drohte sie nun zu zerstören. Ohne Blüte aber gibt es keine Frucht, damit auch keine Ernte.

Mit Kerzen und Feuern versuchten Weinbauern ihre Pflanzen vor Frost zu schützen. Bildrechte: IMAGO

Zahlreiche Obst- und Weinbauern versuchten daher, mit großen Kerzen ihre Weinberge und Plantagen in der Nacht zu heizen, um die Pflanzen vor dem Frost zu schützen. Doch das gelang nicht immer und so kam es zu großen Ernteausfällen. In Sachsen etwa wurden nur 30 bis 40 Prozent der sonst üblichen Menge an Süßkirschen geerntet.



Diese Probleme könnten sich in Zukunft weiter verschärfen, denn wie Umweltwissenschaftler der Universität Jena nun in einer umfassenden Studie untersucht haben, blühen viele Pflanzenarten aufgrund des Klimawandels immer früher. Damit erhöht sich auch das Risiko, dass sie ihre Blüten durch späteren Frost wieder verlieren.