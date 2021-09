In dieser künstlerischen Darstellung bilden sich Planeten aus Gas und Staub in der protoplanetaren Scheibe, die einen jungen Stern umgibt. Das Gas besteht aus vielen verschiedenen Molekülen, darunter Blausäure und komplexere Nitrile, die mit der Entwicklung des Lebens auf der Erde in Verbindung gebracht werden. Die Molekülsuppe an einem bestimmten Ort in der Scheibe bestimmt die Zukunft des sich dort bildenden Planeten und entscheidet darüber, ob dieser Planet Leben, wie wir es kennen, beherbergen kann oder nicht. Bildrechte: M.Weiss (Center for Astrophysics, Harvard & Smithsonian)