Waldarbeiter Regenwurm: Saure Böden mögen sie nicht

Sie sind so klein, aber so wichtig. Regenwürmer spielen für das Ökosystem Wald eine entscheidende Rolle. Wenn die Lebensbedingungen jedoch nicht stimmen, wandern sie in tiefere Erdschichten oder verschwinden völlig.