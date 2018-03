Für Menschen klingt es nach gewöhnlichem Vogel-Krächzen, Kolkraben dagegen hören aus den Lauten ihrer Artgenossen auch Informationen über mögliche Konkurrenz am Futterplatz oder Gefahren. Das haben Forscher der Universitäten Wien und Camebridge in einer Studie herausgefunden, die im Magazin "Frontiers in Zoology" veröffentlich wurde.