Im März erwartet Sie einiges aus der Raumfahrt und Astronomie. In den frühen Morgenstunden saust die Internationale Raumstation ISS über den mitteldeutschen Himmel hinweg. Bereits jetzt kann man sie für wenige Minuten von Westen nach Osten wandern sehen. Wir haben aufgelistet, wann Sie die besten und längsten Chancen zum Beobachten haben:

2. März 5:41 Uhr, West, max. Höhe 82°, 6 Minuten sichtbar



3. März 4:55 Uhr, West, max. Höhe 84°, 4 Minuten sichtbar



4. März 5:42 Uhr, West, max. Höhe 85°, 6 Minuten sichtbar



5. März 4:56 Uhr, West, max. Höhe 86°, 4 Minuten sichtbar



6. März 5:44 Uhr, West, max. Höhe 56°, 6 Minuten sichtbar



7. März 4:58 Uhr, West, max. Höhe 71°, 4 Minuten sichtbar



9. März 5:00 Uhr, West, max. Höhe 42°, 4 Minuten sichtbar

Bis zum 11. März haben Sie gute Chancen, die Raumstation zu sehen. Weitere Zeitpunkte finden Sie auf der Seite "Spot the Station" der amerikanische Raumfahrtbehörde NASA.

Der begehrte Mars

Der Mars ist derzeit besonders beliebt. Am 18. Februar ist der NASA-Rover Perseverance auf dem Roten Planeten gelandet und übermittelt seitdem fleißig Bilder und Tonaufnahmen. Außerdem haben die Vereinigten Arabischen Emirate die Marsumlaufbahn am 9. Februar und die Volksrepublik China am 10. Februar erreicht. Im März können Sie sich vermutlich auf weiteres neues Material vom Mars freuen. Mars-Panorama aufgenommen mit der NavCam des Rovers Perseverance. Deren Objektive stammen aus Jena. Bildrechte: NASA/JPL-Caltech

Den Mars können Sie aber auch von der Erde aus gut beobachten. Zwischen dem 2. und 5. März zieht der Planet an den Plejaden vorbei – dessen sieben Sterne Pleione, Atlas, Alkione, Merope, Electra, Maia und Taygeta besonders hell leuchten. Ab 19.30 Uhr kann man sie am südwest-westlichen Himmel mit dem bloßen Auge sehr gut erkennen.

Mars, Mond, die Plejaden und das Wintersechseck

Der Mond gesellt sich am 18. März zu den Plejaden hinzu und wird als Mondsichel zu sehen sein. An diesem Abend ist es übrigens ein Mini-Mond, der kleiner als üblich am Himmel steht. Das liegt an seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde und einem seiner erdfernsten Punkte, den er in dieser Nacht einnimmt. Mit dem bloßen Auge kann man aber keinen Unterschied erkennen.