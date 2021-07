Herr Dr. Kemmler, Sie haben vor allem von einem Zubau von Photovoltaikanlagen und Windkraft gesprochen. Nun haben wir auch gerade aktuelle Daten, nach denen der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr von über 51 Prozent auf nur knapp über 40 Prozent gefallen ist. Kein Wind, zu wenig Sonne – nützt da denn ein Ausbau dieser Energiearten, wenn das so unsichere Kandidaten sind? Beziehungsweise: Haben Sie denn Puffer in ihrer Studie für Flautetage ohne Sonne mit eingerechnet?

Also es nützt auf jeden Fall, es bleibt auch fast keine andere Option, weil bei den fossilen Anlagen darf nicht mehr zugebaut werden, weil auch der Sektor Energiewirtschaft starke Reduktionsvorgaben hat. Arbeiter montieren eine Solaranlage auf ein Wohnhaus. Bildrechte: colourbox.com

Was man auch schauen muss: Diese Erzeugungskapazitäten werden ja jetzt auch in ganz Europa aufgebaut. Wir haben eine starke Vernetzung beim Stromaustausch und -import und wenn jetzt in Deutschland mal das Wetter nicht so schön ist, der Wind nicht so stark bläst oder wir nicht so viel Sonne haben, dann scheint vielleicht an einem anderen Ort z. B. in Skandinavien die Sonne sehr stark und wir haben dann dort mehr Wind oder mehr Sonne. Oder auch in Südeuropa mehr Sonne und wir können in diesen Phasen dann Strom aus diesen Ländern beziehen.

Was aber auch wichtig ist, dass wir auch zusätzlich gewisse Reservekapazitäten brauchen, wo wir in Stunden, wo die Leistung aus diesen fluktuierenden Erneuerbaren nicht ausreicht, dann mit Reservekapazitäten die notwendige Stromleistung erzeugen können. Das kann dann Biogas sein, mittelfristig wird es noch Erdgas sein, langfristig dann der Wasserstoff.

Und was auch noch ist: Auf der einen Seite der Zubau bei den Erneuerbaren, aber wir brauchen auch Flexibilität bei den Verbrauchern! Da wird es wichtig sein, dass die Leistung steuerbar ist. Mehr E-Autos brauchen mehr Strom. Aber möglichst nicht alle zur gleichen Zeit. Bildrechte: IMAGO / MiS

Verbraucher sollen die Wärmepumpen oder die Elektrofahrzeuge, die wir zubauen, nicht alle abends um sechs Uhr, wenn sie nach Hause kommen, anschalten oder das Elektroauto gleich in die Steckdose zum Aufladen einstecken. Dass sie dann nicht in die Küche gehen, was kochen, dann noch die Stereoanlage und das Licht anstellen und dass wir dann sogenannte Leistungsspitzen haben. Wichtig ist ja für den Verbraucher, dass die Batterie geladen ist, wenn er am Morgen wieder losfährt, aber das muss nicht abends um sechs Uhr sein, sondern das kann auch erst um Mitternacht beginnen, sodass wir eine Flexibilisierung bei der Nachfrage reinbringen, um diese Spitzen vermeiden zu können. Und so auch das Angebot der Stromerzeugung mit der Nachfrage besser in Einklang bringen können.

Da ist also der Verbraucher gefragt oder in Zukunft dann vielleicht auch Künstliche Intelligenz.

Herr Dr. Kemmler eine letzte, zugegebenermaßen etwas ketzerische Frage: Unsere Nachbarn, z. B. Frankreich setzen fast durchweg auch auf Kernenergie als emissionsfreie Energieform und erreichen damit Klimaziele viel leichter. Hat sich Deutschland mit dem Atomausstieg vielleicht verkalkuliert mit Blick auf den internationalen Wettbewerb?

Nein, das denke ich nicht. Ich teile auch diese Beobachtung nicht, wenn man so die letzten zwanzig Jahre sieht, stagniert eigentlich global die Stromproduktion aus AKW. Und auch in Europa gibt es aktuell, glaube ich, nur drei Projekte von Neubauten von AKWs und bei diesen Neubauten hat man große Verzögerungen beim Bau, die Kosten sind höher, also das scheint mir keine wirkliche Option. Diese Projekte werden nur gebaut, weil die Staaten diese Projekte stark subventionieren. AKWs in Deutschland Bildrechte: MDR

Was man vielleicht sieht, ist, dass man die bestehenden Kraftwerke in Frankreich oder auch in der Schweiz etwas länger laufen lässt, dass man hier gewisse Nachrüstungen zulässt, um die Lebenszeit der bestehenden Kraftwerke noch etwas hinauszuziehen. Aber Neubauten werden auch da kaum oder gar nicht vorgesehen. Und auch in Frankreich oder der Schweiz ist der Zubau von neuen Kapazitäten vor allem bei den Erneuerbaren.