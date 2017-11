Seehundzählung Seehund-Rekord im Wattenmeer

An der Nordseeküste von Deutschland, den Niederlanden und Dänemark wurden seit Beginn der Zählungen noch nie so viele Seehundwelpen gesichtet wie in diesem Jahr. Insgesamt zählten die Experten 9.350 Jungtiere. Noch im vergangenen Jahr waren mit 7.566 Welpen beinahe ein Drittel weniger Tiere beobachtet worden. Den Angaben zufolge gab es in allen Teilen des Wattenmeeres einen zweistelligen Anstieg bei den Jungtieren, die größte Steigerung war mit 38 Prozent aber in Dänemark zu verzeichnen. Trotzdem lassen die vielen Welpen die Population nicht steigen: Nach Angaben des Trilateralen Wattenmeersekretariats der drei Länder in Wilhelmshaven stagnierten die Gesamtbestände.