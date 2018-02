Ameisen-Forscher Erik Frank Bildrechte: Julius-Maximilians-Universität/dpa

Was tun die Ameisen also, wenn sie bei der Jagd verletzt werden? Zunächst setzen sie einen Notruf ab: Sie alarmieren ihre Artgenossen, indem sie einen Duftstoff absondern, mit dem sie die anderen zu Hilfe rufen. Kaum ist das Notzeichen an der Luft, rücken Sanitäter-Ameisen an, holen den verletzten Artgenossen nach Hause und behandeln die Wunden.



So retten die Ameisen sich gegenseitig das Leben: Ohne die oft minutenlange Wundbehandlung starben 80 Prozent der Ameisen, schreiben die Forscher. Nach der "medizinischen Behandlung" seien es gerade einmal noch zehn Prozent gewesen, sagte Erik Frank vom Würzburger Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie. Er forscht an der Ökologischen Forschungsstation der Universität Würzburg im Comoé-Nationalpark an der Elfenbeinküste an den besonderen Ameisen. Nie zuvor habe er ein solches Helferverhalten gegenüber Verletzten bei wirbellosen Tieren gesehen, so der Forscher.