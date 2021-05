Von wegen! 2019 wurde ein Exemplar der als ausgestorben geglaubten Riesenschildkröte Chelonoidis phantasticus gefunden. Ein erwachsenes Weibchen, das am 17. Februar 2019 auf Fernandina, der drittgrößten der Galapagos-Inseln, entdeckt wurde. Ihr Alter wurde damals auf etwa 100 Jahre geschätzt. Aber erst jetzt hat eine Gen-Analyse durch Dr. Adalgisa Caccone, eine Spezialistin auf dem Gebiet der Galapagos-Schildkröten-Forschung an der US-Universität Yale, bestätigt: Es handelt sich tatsächlich um Chelonoidis phantasticus, die doch nicht ausgestorbene Fernandina-Riesenschildkröte.

Die Riesenschildkröte war nach ihrem Fund am 17. Februar 2019 in eine Schutzstation für Riesenschildkröten in Santa Cruz gebracht worden. Jeffreys Malaga und Washington Tapia vom Schildkrötenschutz-Projekt "Giant Tortoise Restoration Initiative" (GTRI) hatten das Tier entdeckt und nach ihrem Fundort auf der Insel Fernandina "Fern" genannt. Danny Rueda Córdova, Direktor des Galapagos-Nationalparks jubelte damals: "Das ermutigt uns, unsere Suchpläne zu verstärken, um weitere Schildkröten zu finden. So können wir hoffentlich für diese Art ein Zuchtprogramm starten."