Dass zu dieser Zeit im hohen Norden Brände ausbrechen, ist normal. Wälder oder trockene Torfflächen werden etwa durch Blitzeinschlag entzündet. Die Brände haben in diesem Jahr aber früher eingesetzt und betreffen viel größere Flächen, so Stefan Kruse vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung im Deutschlandfunk .

Dadurch, so Geowissenschaftler Kruse, ergeben sich zwei Effekte: Kohlenstoff, etwa aus Pflanzenresten auf vielen ausgetrockneten Flächen, wird verbrannt. Das C02 gelangt in die Atmosphäre. Allein in diesem Juni waren das nach Angaben des Global Fire Assimilation System 50 Millionen Tonnen. Das ist etwa das 10- bis 20-fache im Vergleich zu früheren Jahren, so Kruse. 50 Millionen Tonnen CO2 entspricht der Menge an Klimagas, die Schweden, Ungarn und Bulgarien zusammen in einem Jahr produzieren.