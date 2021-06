Am Süßen See in Sachsen-Anhalt gedeihen außer Äpfeln, Pflaumen und Kirschen auch Aprikosen und Wein, lokalen Bauern zufolge sogar schon seit dem 12. Jahrhundert. Zisterziensermönche sollen den Aprikosen- und Weinanbau in diese Region gebracht haben, erzählt Landwirt Philip Moser im Gespräch mit dem MDR. Das Geheimnis des fruchtbaren See-Umlandes steckt unter anderem in den Böden, sagt Moser. Die humusreichen Böden seien extrem wasserhaltefähig. Obwohl die Region als niederschlagsarm gilt, werde das wenige Niederschlagswasser im Boden dadurch gut gespeichert und nutzt dem Obstanbau.

Süßer See: Region im Klimawandel

Westlich und südlich des Süßen Sees liegen gleich zwei Mittelgebirge, der Harz und der Thüringer Wald. Da es in Deutschland sehr oft Westwind gibt, gelangen Wolken vom Atlantik zu uns. Hängen diese Wolken tief und treffen auf ein Gebirge, regnen sie ab, um aufsteigen zu können. Genau das passiert regelmäßig am Harz und am Thüringer Wald; im Regenschatten, wie am Süßen See kann die Sonne umso häufiger scheinen.

Apfelplantage in der Region am Süßen See Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Das ist an sich nicht neu, aber die Messdaten der Wetterstationen aus der Region zeigen die jüngsten Veränderungen. Diplom-Meteorologin Michaela Koschak hat die Niederschlagsmengen der vergangenen 30 Jahre analysiert. Sie sagt: In dem Zeitraum ist es hier deutlich wärmer geworden, es gab mehr Hitzeperioden, mehr Sonnenschein und weniger Frosttage. Bei den Jahresdurchschnittsniederschlägen hat sich der Spezialistin zufolge bei den Zahlen an sich nicht viel verändert. "Allerdings gab es früher Landregen, jetzt Starkniederschläge. Das bedeutet: Mit nur einem Unwetter kann der komplette Monatsniederschlag fallen." Koschaks Analyse deckt sich mit den Beobachtungen von Landwirt Moser aus den vergangenen 18 Jahren: Er registriert in seiner Region verstärkt Starkniederschläge, Hagelereignisse und in den letzten Jahren extreme Trockenheit und Hitze.

Obstanbau: Wer passt sich an?