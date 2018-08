Auf rund 50 Milliarden Tonnen schätzt das UN-Umweltprogramm UNEP den jährlichen Verbrauch an Sand: Er ist Bestandteil des Betons von Hochhäusern, er kommt in den Chips der Elektronikgeräte vor. Flüsse, Seen und weniger populäre Küstengebiete dienen als Abbaugebiet. Mit Schwimmbaggern wird Sand vom Grund der Meere oder Binnengewässer nach oben geholt. Dadurch kann es zu Erosion kommen: Anderer Boden rutsch dorthin nach, wo der Bagger eben den Sand weggeholt hat. In Indonesien seien auf diese Weise ganze Inseln verschwunden, schreibt die internationale Tageszeitung El Pais aus Spanien.