Hauptautor Paul Young und sein Team von der Lancaster University (Großbritannien) verwendeten ein Rechenmodell, in dem sie den Ozonabbau, Klimawandel, UV-Schäden von Pflanzen und den Kohlenstoffkreislauf integrierten. Nach diesen Simulationen wären in einer Welt ohne das Montrealer Protokoll bis zum Ende dieses Jahrhunderts 325–690 Gigatonnen weniger Kohlenstoff in Pflanzen und Böden gespeichert worden. Das daraus resultierende zusätzliche atmosphärische Kohlendioxid hätte die Erde deutlich erwärmen können. Laut den Berechnungen wäre es in diesem Zeitraum zu einem weiteren Temperaturanstieg um etwa 0,5–1,0°C gekommen.