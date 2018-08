Dass man mit Beschimpfungen wie "blödes Schwein" oder "dumme Sau" zumindest den Schweinen großes Unrecht tut, ist schon länger bekannt. Wissenschaftliche Studien konnten in den zurückliegenden Jahren beweisen, dass die Paarhufer viel lernfähiger sind und über viel größere kognitive Fähigkeiten verfügen, als ihnen bis dahin zugetraut wurde: Schweine haben demnach ein gutes Langzeitgedächtnis, können Bedürfnisse und Absichten anderer Artgenossen antizipieren und sind sogar in der Lage, ihresgleichen bewusst hinters Licht zu führen. Klingt irgendwie alles sehr menschlich.

Ein gut ausgeprägtes visuelles Wahrnehmungsvermögen, also etwa die Fähigkeit sich menschliche Gesichter zu merken, wurde Schweinen bislang jedoch abgesprochen. ForscherInnen der Veterinärmedizinischen Universität Wien konnten nun das Gegenteil beweisen. Laut einer Studie von KognitionsforscherInnen der Vetmeduni Vienna ist die "sehtechnische Wahrnehmungsfähigkeit der Schweine" viel größer als bislang angenommen. In einer Reihe ausgeklügelter Sehtests stellten die schweinischen Probanden unter Beweis, dass sie verschiedene menschliche Gesichter und Hinterköpfe selbst nach vorgenommenen Veränderungen immer noch voneinander unterscheiden konnten. "Das zeigt, dass Schweine wohl doch dazu in der Lage sind, sich visuell wahrgenommene Merkmale einzuprägen und entsprechend zu reagieren", heißt es in einer Presseveröffentlichung der Vetmeduni Vienna.