GPS und innere Uhr See-Elefanten haben ein ausgezeichnetes "Navi"

Die Nördlichen See-Elefanten haben ihre Heimat an der Westküste Nordamerikas. Das Leben eines erwachsenen Weibchens läuft dabei jedes Jahr gleich ab. Nachdem es schwanger wurde, geht es auf Nahrungssuche in den Weiten und Tiefen des Pazifiks. Dann kurzer Zwischenstopp an Land für den jährlichen Fellwechsel, dann wieder Monate lang Nahrungssuche im Ozean. Kurz vor der Geburt des Kindes kommt das Weibchen zurück an seinen Heimatstrand, bringt das Kind zur Welt, gibt ihm knapp vier Wochen lang Milch und ist wenig später schon wieder paarungsbereit und -willig. Es wird begattet, und der jährliche Kreislauf beginnt von vorn.